Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой начал тренироваться в общей группе. Об этом рассказал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.
«Андрей занимается в общей группе», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось о том, что 26-летний Мостовой получил повреждение в расположении национальной сборной России.
В сезоне 2024/2025 Андрей Мостовой провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.
«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.
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