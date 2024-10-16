Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой начал тренироваться в общей группе. Об этом рассказал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Андрей занимается в общей группе», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось о том, что 26-летний Мостовой получил повреждение в расположении национальной сборной России.

В сезоне 2024/2025 Андрей Мостовой провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России.