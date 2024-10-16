«Спартак» отказался покупать нападающего за 30 миллионов - названо имя

Центрфорвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес находился в сфере интересов московского «Спартака». Спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал занимался этим вопросом.

По данным «Чемпионата», функционер связывался с агентом бомбардира, но переговоры зашли в тупик из-за требований роттердамского клуба. Руководство «Фейеноорда» требовало за переход своего лидера 30 миллионов евро. «Красно-белые» отказались платить такие деньги за Хименеса.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 23-летний мексиканец провел пять поединков. Сантьяго отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.