Слуцкий рассказал, зачем Пьянич перешёл в ЦСКА

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий дал комментарий относительно трансфера боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич приехал, чтобы дать результаты ЦСКА. И чтобы болельщики ЦСКА могли бы насладиться игрой большого мастера», - приводятся слова специалиста на ютуб-канале «Т-Лиги».

Пьянич является бывшим футболистом каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса». К «армейскому» коллективу босниец присоединился на правах свободного агента. Миралем заключил с ЦСКА трудовое соглашение до конца июня следующего года. В текущем сезоне РПЛ хавбек провел один матч.