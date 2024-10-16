Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков недавно признался, что любит выпить несколько бутылок пива, особенно после матчей. Авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев посоветовал футболисту перейти на другой напиток – на воду из родника.

«Надеюсь, у него всё будет хорошо, а когда с пива перейдёт на чистую родниковую воду, вообще всё будет нормально», - цитирует Глушенкова Metaratings.

После летнего трансфера в «Зенит» Максим Глушенков провёл десять матчей. В них атакующий полузащитник забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.