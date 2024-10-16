Игрок «Динамо» Гомес оценил шансы привезти Неймара в Россию

Легионер московского «Динамо» Артур Гомес в беседе с журналистами высказался о потенциальном переезде звездного соотечественника Неймара в чемпионат России.
«Он играет за «Аль-Хиляль», сейчас восстанавливается после травмы. Он должен быть счастлив там. Если честно, будет очень сложно привезти его в Россию», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».
Неймар пополнил ряды саудовского коллектива летом 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025-го. В настоящий момент 32-летний бразилец восстанавливается после травмы крестообразных связок.
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