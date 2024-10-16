Наумов критически высказался о решении «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал известие о введении потолка зарплат в столичном «Спартаке». Предел установлен на отметке 2,5 миллиона евро.
«Такие решения никогда не приводили к хорошему. Если есть человек, достойный определённой зарплаты, - надо платить. Если нет - не надо. Потолок не будет выгоден», - передает слова Наумова «Чемпионат».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов после 11 проведенных туров. Отставание подопечных Деяна Станковича от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков. В ближайшем туре «народная команда» сыграет как раз против «быков».
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