Кечинов отреагировал на введение потолка зарплат в «Спартаке»

«Я бы сделал потолок ещё меньше. Играть в РПЛ… Будем говорить прямо - это не самый сильнейший чемпионат. 2,5 млн в год - много для того, чтобы просто играть в РПЛ», - передает слова бывшего футболиста «Чемпионат».