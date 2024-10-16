Кечинов отреагировал на введение потолка зарплат в «Спартаке»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о введении потолка зарплат в стане «красно-белых».
«Я бы сделал потолок ещё меньше. Играть в РПЛ… Будем говорить прямо - это не самый сильнейший чемпионат. 2,5 млн в год - много для того, чтобы просто играть в РПЛ», - передает слова бывшего футболиста «Чемпионат».
После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов. В ближайшем туре «красно-белые» встретятся как раз с «быками» на своем поле.
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