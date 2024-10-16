«Зенит» мог подписать лидера «Спартака»

Полузащитник Эсекьель Барко, присоединившийся к московскому «Спартаку» минувшим летом, мог оказаться в другом российском топ-клубе.

Согласно сведениям «Чемпионата», в трансфере аргентинского хавбека был заинтересован петербургский «Зенит». Для осуществления сделки спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал лично летал в Аргентину, чтобы убедить игрока выбрать «Спартак». В итоге москвичи выиграли конкуренцию у «сине-бело-голубых».

Барко был куплен «Спартаком» у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний хавбек сыграл десять матчей, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.