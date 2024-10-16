Стало известно, почему «Спартак» не купил Глебова

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов находился в сфере интересов московского «Спартака». Сделка не состоялась из-за высокой трансферной стоимости футболиста.

Как сообщается на страницах «Чемпионата», хавбек «жёлто-синих» мог стать частью сделки по трансферу нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит». Однако переход сорвался из-за завышенных финансовых запросов «Ростов». Клуб требовал за своего лидера 10+1 млн евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глебов провел 11 поединков. Полузащитник отметился одним забитым мячом.