ЦСКА забраковал нападающего, которого взял «Спартак»

Бразильский центрфорвард Виллиан Жозе мог оказаться в другом российском клубе. Летом прошлого года услуги футболиста были предложены столичному ЦСКА.

«Год назад форварда предложили ЦСКА. Клуб отказался от перехода. В ЦСКА посчитали, что форвард не усилит команду», - сообщил источник «Чемпионата».

32-летний нападающий перешел в «Спартак» из севильского «Бетиса» в летнее трансферное окно. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне чемпионата России Жозе принял участие в шести встречах. Пока нападающий не отметился голевыми действиями в Премьер-лиге.