Макаллистер мог оказаться в России - назван клуб

Аргентинский хавбек Алексис Макаллистер, ныне являющийся футболистом «Ливерпуля», мог оказаться в Российской премьер-лиге.

Как стало известно «Чемпионату», в услугах полузащитника был заинтересован московский «Спартак». «Красно-белые» были близки к подписанию игрока в январе 2021 года. Российский клуб вел переговоры с «Брайтоном», однако сделка сорвалась.

Напомним, что летом 2023 года Макаллистер в статусе чемпиона мира пополнил ряды «Ливерпуля». Алексис подписал долгосрочное трудовое соглашение с мерсисайдской командой до 2028 года.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник сыграл семь матчей и получил желтую карточку.