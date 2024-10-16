«Спартак» ввёл потолок зарплат – раскрыта сумма

В московском «Спартаке» был введен потолок зарплат. Это решение принял Томаш Амарал, занимающий пост спортивного директора клуба.

«Потолок никак не задокументирован, но при переговорах с новыми игроками клуб не поднимается выше € 2,5 млн в год», - говорится в публикации на страницах «Чемпионата».

Ближайший поединок в чемпионате России «красно-белые» проведут против лидирующего «Краснодара». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 19 октября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Спартак» с 19 очками занимает 11 место в турнирной таблице.