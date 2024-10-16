Чистяков - о результатах «Зенита»: «Сложившаяся ситуация неприемлема для нас»

Игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями о выступлении своей команды в первой половине нынешнего сезона.

«Сложившаяся ситуация неприемлема для нас. Может, в каких-то играх немного расслабились. Где-то не хватило голов. Каждый соперник настраивается на нас по-особенному», - приводятся слова футболиста на страницах «РБ Спорта».

После 11 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 26 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В ближайшем матче «сине-бело-голубым» будет противостоять тольяттинский «Акрон».