Самедов высказался о стажировке в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов рассказал о своей стажировке в московском «Спартаке».

«Прошёл стажировку, она продолжалась три дня. Благодарен «Спартаку», тренерскому штабу за то, что пошли навстречу. У Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда», - передает слова Самедова «РИА Новости Спорт».

Напомним, что пост главного тренера московского коллектива занимает сербский специалист Деян Станкович. По итогам 11 туров чемпионата России «Спартак» набрал 19 баллов и находится на шестой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче Премьер-лиги «красно-белые» в родных стенах примут «Краснодар».