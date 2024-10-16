Гуарирапа мог перейти в «Спартак», но трансфер заблокировали

В летнее трансферное окно форвард Сауль Гуарирапа мог перейти в московский «Спартак». Игрок был предложен «красно-белым», но в стане столичного клуба отказались от этого трансфера.

«Со «Спартаком» представители футболиста договорились, но Амарал заблокировал переход», - рассказал источник журналисту «Чемпионата».

Напомним, что в летнее трансферное окно венесуэльский нападающий перешел из «Сочи» в столичный ЦСКА. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сауль сыграл четыре встречи, не отметившись результативными действиями.

После 11 туров «армейцы» набрали 20 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.