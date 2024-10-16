Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев высказался о решении «Крыльев Советов» по Осинькину

16 Октября 2024 • 08:59 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе Игоря Осинькина на посту наставника самарских «Крыльев Советов».

«В Самаре возникла взрывоопасная ситуация, хотя я не вижу причин ругать Осинькина за результаты команды. Справедливо, что он продолжает работать», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что Осинькин продолжит тренировать самарскую команду до завершения сезона-2024/2025.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 баллов и занимают десятое место в таблице. В ближайшем матче команда на выезде сыграет против «Оренбурга».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Денис Бояринцев Игорь Осинькин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Роналду установил очередной рекорд в футболе Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Холанн извинился после 1:5
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию У Мбаппе проблемы с алкоголем Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Глава «Барселоны» запланировал супертрансфер нападающего Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе
Спортивные новости
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» дома обыграть «Вегас» Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
08:59 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев высказался о решении «Крыльев Советов» по Осинькину
08:49 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев дал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»
04:48 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Слишкович вместо Деограсии – шило на мыло» эксклюзив
02:02 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Раньше были игроки, сейчас футбол безобразен»
01:58 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Дзюба не представляет собой серьёзную боевую единицу»
01:40 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв не верит, что Дзюба сильно повлияет на результат в игре с «Зенитом»
01:35 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «В российском футболе не на кого смотреть»
01:15 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Не знаю, почему так упала посещаемость»
01:10 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин ответил, добьётся ли Черчесов успеха со сборной Казахстана
15 Октября
21:47 · Россия. Премьер-лига
Рэпер ST: «В этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Оренбург» покажет, какой Слишкович тренер»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин или Соболев: Александр Горшков сделал свой выбор
21:25 · Кубок России
«Урал» легко прошёл «Сокол» в Кубке
21:24 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «При Николиче ЦСКА стал более раскрепощённым»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Смущает возраст Пьянича
21:13 · Россия. Премьер-лига
Садулаев назвал причину провального сезона «Ахмата»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
20:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Лидеры «Ростова» застоялись»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Пока рано оценивать работу Черчесова со сборной Казахстана»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Я максимально добрый папа»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Живоглядова прокомментировал расставание с «Пари НН»
19:11 · Кубок России
«Амкар» прошёл «Композит» в Кубке
19:04 · Кубок России
«Шинник» стал первым участником шестого раунда Пути регионов
Все новости