Бояринцев высказался о решении «Крыльев Советов» по Осинькину

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о работе Игоря Осинькина на посту наставника самарских «Крыльев Советов».

«В Самаре возникла взрывоопасная ситуация, хотя я не вижу причин ругать Осинькина за результаты команды. Справедливо, что он продолжает работать», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Ранее было объявлено, что Осинькин продолжит тренировать самарскую команду до завершения сезона-2024/2025.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 баллов и занимают десятое место в таблице. В ближайшем матче команда на выезде сыграет против «Оренбурга».