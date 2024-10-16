Бояринцев дал прогноз на матч «Спартак» - «Краснодар»

Экс-игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение о грядущем противостоянии между «красно-белыми» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура чемпионата России.

«В матче «Спартак» - «Краснодар» будет интереснейший, результативный футбол. Думаю, обе команды забьют по два мяча», - передает слова Бояринцева «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Краснодара» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии этого противостояния «красно-белые» с 19 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «быки» (27) располагаются на первой позиции.