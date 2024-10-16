Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Слишкович вместо Деограсии – шило на мыло»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером «Оренбурга» Владимира Слишковича после отставки Давида Деограсии.

- Я так думаю, это шило на мыло. Просто поменяли – и поменяли. Есть же значение менталитета, это всё не так просто. Для успешной работы нужно знать нюансы и слабые места, где надо надавить, где надо что подправить. А Слишкович пока разберётся там в «Оренбурге», пройдёт много времени», – предупредил Чугунов.

«Оренбург», идущий на предпоследнем месте турнирной таблицы РПЛ, в ближайшее воскресенье проведёт домашний матч двенадцатого тура против «Крыльев Советов».