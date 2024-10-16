Пономарёв: «Раньше были игроки, сейчас футбол безобразен»

Ветеран отечественного футбола, бывший игрок московского ЦСКА и советской сборной Владимир Пономарёв, разочарован качеством футбола в России. По его мнению, сейчас в российском чемпионате нет ни молодых, ни в целом, опытных игроков, игрой которых можно было бы наслаждаться.

- Из наших никого бы не выделил. Нет у нас игроков. Раньше были такие игроки, на которых приятно было посмотреть. Футбол безобразный, - цитирует слова Пономарёва Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате позади одиннадцать туров, лидируют в турнирной таблице «Краснодар» и московский «Локомотив».