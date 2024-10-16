Заварзин: «Дзюба не представляет собой серьёзную боевую единицу»

Экс-президент московского «Спартака», а также бывший руководитель РПЛ, Александр Заварзин, считает Артёма Дзюбу «сбитым лётчиком». По его мнению, Дзюба ничего существенного не добьётся в «Акроне», даже несмотря на достаточно неплохой дебют.

- Ну что Артем? Клоунада очередная. Все понимают, куда он пошёл. Заработать немного денег и показать себя. Если бы он представлял серьезную "боевую" единицу, пошёл бы в серьезный клуб, - цитирует слова Заварзина Vprognoze.ru.

Напомним, что в прошлом Артём Дзюба выступал за такие клубы, как «Зенит», «Спартак» и московский «Локомотив».