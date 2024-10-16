Пономарёв не верит, что Дзюба сильно повлияет на результат в игре с «Зенитом»

В конце недели в российском чемпионате состоятся матчи двенадцатого тура, Артёму Дзюбе из «Акрона» предстоит сыграть против своего бывшего клуба - питерского «Зенита». Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв не верит в то, что Дзюба окажет серьёзную роль на игру своей команды и на результат. Экс-игрок сборной СССР думает, что «Зенит» забьёт сопернику не менее трёх мячей.

- Дзюба никак не повлияет на игру. Он ведь не Месси, не Марадона и не Пеле. В советской сборной Артем даже в дубле не играл бы. «Зенит» разделается с «Акроном», три гола точно забьет. И делу конец! - цитирует слова Пономарёва Betonmpobile.ru.