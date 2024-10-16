​Пономарёв: «В российском футболе не на кого смотреть»

Ветеран московского ЦСКА и отечественного футбола в целом, Владимир Пономарёв, скептически относится к молодой поросли российских игроков. Он считает, что сейчас в российском футболе просто нет молодых игроков, на которых, по выражению Пономарёва, можно «положить глаз».

- Не на кого посмотреть сейчас. Нет у нас футболистов на которых можно было бы «положить глаз» и ничего с этим не сделаешь, - цитирует слова Владимира Пономарёва Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате позади одиннадцать туров, лидируют в турнирной таблице «Краснодар» и московский «Локомотив».