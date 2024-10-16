​Дьяков: «Не знаю, почему так упала посещаемость»

Российская футбольная общественность бьёт в набат - неуклонно падает посещаемость российского чемпионата, и связано это не только с системой Fan ID, но и с другими факторами. Так считает бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков, который прокомментировал ситуацию и признался, что ему трудно разобраться в происходящем.

- Не знаю, с чем это связано, но тут и до Fan ID посещаемость ушла. Ведь не трудно его сделать, затрудняюсь даже ответить, почему так упала посещаемость и как её вернуть, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что в российском чемпионате прошли одиннадцать туров.