​Масалитин ответил, добьётся ли Черчесов успеха со сборной Казахстана

Станислав Черчесов очень неудачно действует со сборной Казахстана, он провёл с ней четыре матча, но команда не забила ни одного гола, и, естественно, не выиграла ни одного матча. По мнению бывшего футболиста московского ЦСКА и «Спартака», Валерия Масалитина, неудачи никак не связаны с квалификацией Черчесова, а вызваны временными сложностями, связанными с переходом на новую модель игры.

- Пришел новый тренер со своим взглядом, у Черчесова свое видение футбола. Он начал перестраивать то, что было — на сегодняшний день результата нет. Значит, не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.