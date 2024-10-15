Рэпер ST: «В этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ»

Известный рэпер и поклонник «Спартака» Александр Степанов (ST) поделился комментарием о работе Деяна Станковича на посту наставника «красно-белых».

— Работа Станковича чудесная. Команда прекрасная. Считаю, что в этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ, — заявил Степанов «Спорт-Экспрессу».

Рэпер добавил, что, возможно, «Спартак» заберет еще и Кубок России, а после выиграет Суперкубок страны.

По итогам 11 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 19 зачетных баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже восемь очков.