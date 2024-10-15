Бояринцев: «Оренбург» покажет, какой Слишкович тренер»

Бывший спартаковец Денис Бояринцев высказался о Владимире Слишковиче. Боснийский специалист недавно возглавил «Оренбург», одного из аутсайдеров РПЛ.

«Одно дело работать с командой на багаже, зная всё изнутри. Работа в «Оренбурге» покажет, какой он тренер, он только знакомится с новой командой. Слишкович грамотный и приятный парень, но «Оренбург» — не «Спартак». Хороший вызов», - делится Бояринцев с «Чемпионатом».

Напомним, что у «Оренбурга» на данный момент лишь семь очков и 15-е место турнирной таблицы. Слишкович исполнял роль главного тренера «Спартака» прошлой весной после отставки Гильермо Абаскаля.