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Тюкавин или Соболев: Александр Горшков сделал свой выбор

15 Октября 2024 • 21:37 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о теоретических перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зените».

«Тюкавин — хороший форвард. У него были бы шансы заиграть в «Зените». Константин интереснее Соболева», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что хорошему футболисту всегда найдется место на поле, в пример можно взять Глушенкова, который с ходу начал себя проявлять и стал основным игроком «Зенита».

Напомним, в летнее трансферное окно «Зенит» хотел подписать 22-летнего Тюкавина, но форвард отказался от переезда в Санкт-Петербург, несмотря на выгодный контракт.

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Зенит Динамо Москва Александр Горшков Александр Соболев Константин Тюкавин ещё теги

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