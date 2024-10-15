Тюкавин или Соболев: Александр Горшков сделал свой выбор

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о теоретических перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в «Зените».

«Тюкавин — хороший форвард. У него были бы шансы заиграть в «Зените». Константин интереснее Соболева», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Специалист отметил, что хорошему футболисту всегда найдется место на поле, в пример можно взять Глушенкова, который с ходу начал себя проявлять и стал основным игроком «Зенита».

Напомним, в летнее трансферное окно «Зенит» хотел подписать 22-летнего Тюкавина, но форвард отказался от переезда в Санкт-Петербург, несмотря на выгодный контракт.