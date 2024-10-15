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Бояринцев: «При Николиче ЦСКА стал более раскрепощённым»

15 Октября 2024 • 21:24 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
19.10 19:00

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре ЦСКА под руководством Марко Николича.

— Я не знаю, как тренировал Федотов, но у него была более прагматичная и оборонительная команда. При Николиче она стала более играющей, открытой и раскрепощенной, — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

По итогам 11 туров ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 20 зачетных баллов.

В ближайшем туре «красно-синие» встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра между командами пройдет в субботу, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.

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