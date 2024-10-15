Бояринцев: Смущает возраст Пьянича

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

Специалист заявил, что для многих приезд такого игрока в ЦСКА стал неожиданным.

— Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ. Мы же понимаем, какой там уровень футбола, — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

По мнению эксперта, уровень чемпионата ОАЭ можно сравнить со Второй российской лигой.

В составе «армейцев» 34-летний полузащитник появился на поле в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.