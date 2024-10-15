Садулаев назвал причину провального сезона «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» пока что проваливает сезон в рамках РПЛ. Команда идёт на последнем, 16-м месте турнирной таблицы, обладая шестью баллами.

Лечи Садулаев, молодой вингер «Ахмата» порассуждал о причинах провальной игры своего клуба.

«Мы бьемся. Видишь, такие матчи... Можем выигрывать и на 90-й минуте пропускаем. Пока не везет нам. Но надеюсь, скоро выигрывать начнем. Что-то не получается», - делится Садулаев с «РБ Спорт».

По ходу сезона «Ахмат» сменил тренера. Клуб покинул Магомед Адиев, его место занял Сергей Ташуев. В 12-м туре «Ахмат» сыграет против «Факела» дома в матче аутсайдеров РПЛ.