Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

По мнению эксперта, со Станковичем «Спартак» играет лучше, чем было при прошлом тренере Гильермо Абаскале.

— В таких поединках, как с «Краснодаром», ЦСКА мы поймем, какой Станкович тренер и на что претендует «Спартак» в этом сезоне, — приводит слова Шикунова портал «РБ Спорт».

46-летний Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом. На данный момент «красно-белые» занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 19 зачетных баллов.

19 октября «Спартак» встретится дома с «Краснодаром». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.