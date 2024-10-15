Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале

15 Октября 2024 • 20:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

По мнению эксперта, со Станковичем «Спартак» играет лучше, чем было при прошлом тренере Гильермо Абаскале.

— В таких поединках, как с «Краснодаром», ЦСКА мы поймем, какой Станкович тренер и на что претендует «Спартак» в этом сезоне, — приводит слова Шикунова портал «РБ Спорт».

46-летний Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом. На данный момент «красно-белые» занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 19 зачетных баллов.

19 октября «Спартак» встретится дома с «Краснодаром». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Александр Шикунов Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Октября
21:47
Рэпер ST: «В этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ»
20:56
Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
18:24
«Спартак» показывает убедительную игру» — Ледяхов
15:15
Ребко: «Станковича есть за что критиковать»
15:06
Ребко заявил, что финиш «Спартака» вне тройки станет провалом
14 Октября
20:48
«Спартак» будет счастлив, если попадёт в тройку» — Заварзин
20:24
Агент: «Спартак» предлагал Кордобе астрономические цифры 3
17:32
Масалитин: «Зенит» скоро вернётся на первую строчку»
14:55
Непомнящий: «Батраков – не одноразовый одуванчик, парень растёт, и это надолго»
13 Октября
23:54
«Спартак» может купить защитника 2
23:47
Дасаев: Надеемся, что «Спартак» подтянется к лидерам
17:17
«В «Спартаке» появилось что-то свежее» — Веретенников
16:07
Хлусевич: «Хочу попробовать свои силы в Европе»
15:02
Деменко: «Барко – лучшее приобретение «Спартака, он как будто всю жизнь играет в этой команде»
12:17
Кечинов сравнил полузащитника «Спартака» Барко с Алексом
10:25
Тихонов - о трансфере Соболева в «Зенит»: «Люди мечтают играть в «Спартаке» 2
11 Октября
19:32
Мор: «Шестое место — не то, что ждут болельщики «Спартака» 1
15:33
Слишкович: Мечтаю вернуться в «Спартак» и стать чемпионом
14:47
Глушенков: Даже за 50 миллионов не пойду в «Спартак» 1
14:28
Хлусевич: «Не удовлетворён первой третью сезона»
14:21
Селихов высказался о возможном переезде Максименко в Европу
13:36
Сенников оценил шансы «Краснодара» и «Локомотива» на чемпионство
10 Октября
20:27
Сёмин: «Зенит» нельзя назвать непобедимым»
19:06
Пальцев хочет перейти в «Спартак», ЦСКА или «Динамо»
18:27
Силкин выделил лучших тренеров РПЛ
09 Октября
19:59
«Спартак» хочет избавиться от легионера
17:24
Игрок «Краснодара» Батчи: «Всегда приятно занимать первое место»
16:56
Кастаньо: «Краснодар» готов бороться за чемпионство с «Зенитом»
14:34
Тарханов назвал Николсона средним футболистом 1
08 Октября
21:47
Заварзин: «Если Станкович со «Спартаком» не попадёт в тройку, его выгонят»
20:40
Стало известно, смогут ли Максименко и Литвинов сыграть с «Краснодаром»
20:16
Ваноли: «Мне было тяжело выбрать «Спартак»
19:26
Чернов — об уходе Соболева: «Сказал, что не видит мотивации»
19:09
Барко — лучший игрок «Спартака» в сентябре
16:27
В «Спартаке» рассказали о состоянии Максименко и Литвинова
16:12
Чернов: «Станкович ставит «Спартаку» игру, которую никто не ставил»
15:07
Защитник «Спартака» Чернов: В месяц трачу 600-700 тысяч рублей 3
14:37
Сёмин выделил тройку лучших тренеров РПЛ в сентябре
14:28
Игрок «Спартака» близок к возвращению после травмы
07 Октября
23:45
Булыкин — о Николсоне и Угальде: «Их надо использовать вместе»
16:32
«Я расстроился, что Джикия ушёл из «Спартака» — Селихов
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
06 Октября
18:24
Робсон: «Забитый гол придаст уверенности Жозе»
16:54
Геннадий Морозов: «Мне очень нравится, как Станкович руководит» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе «У нынешнего поколения куча гаджетов» - Дьяков назвал основную проблему снижения интереса к футболу в России Карпин объявил имя соперника сборной России на ноябрь
Спортивные новости
Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
21:47 · Россия. Премьер-лига
Рэпер ST: «В этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Оренбург» покажет, какой Слишкович тренер»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин или Соболев: Александр Горшков сделал свой выбор
21:25 · Кубок России
«Урал» легко прошёл «Сокол» в Кубке
21:24 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «При Николиче ЦСКА стал более раскрепощённым»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Смущает возраст Пьянича
21:13 · Россия. Премьер-лига
Садулаев назвал причину провального сезона «Ахмата»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
20:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Лидеры «Ростова» застоялись»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Пока рано оценивать работу Черчесова со сборной Казахстана»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Я максимально добрый папа»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Живоглядова прокомментировал расставание с «Пари НН»
19:11 · Кубок России
«Амкар» прошёл «Композит» в Кубке
19:04 · Кубок России
«Шинник» стал первым участником шестого раунда Пути регионов
18:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов – о Батракове: «Хвалить надо, но не перехваливать»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
18:37 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв: «Батраков всё доказывает на поле»
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показывает убедительную игру» — Ледяхов
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Юрий Белоус высказался о матче сборной России со сборной легионеров
18:13 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Локомотива» Баринов раскритиковал своего одноклубника
18:08 · Россия. Премьер-лига
Латышонок – о прошлом сезоне: «Ничего хорошего в нём не вижу»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Когда убрал компьютерные игры, у меня всё пошло в гору»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Гранат выделил самого значимого игрока для «Динамо»
Все новости