Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Лидеры «Ростова» застоялись»

15 Октября 2024 • 20:35 Комментировать

Бывший руководитель московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о серии неудач «Ростова». Дончане плотно осели в середине турнирной таблицы РПЛ в последнее время.

«Серия неудач «Ростова» — думаю, следствие застоялости лидеров. Летом не ушли Глебов и Осипенко, когда были предложения и они не то, что сдулись… Просто приелось всё, все те же переезды, та же езда на автобусах», - делится Червиченко для «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас у «Ростова» девятое место в активе и 12 очков. В рамках 12 тура донской клуб будет играть против «Пари НН» на выезде. Это будет первый матч Виктора Ганчаренко у руля «горожан».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Андрей Червиченко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе «У нынешнего поколения куча гаджетов» - Дьяков назвал основную проблему снижения интереса к футболу в России Карпин объявил имя соперника сборной России на ноябрь
Спортивные новости
Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
21:47 · Россия. Премьер-лига
Рэпер ST: «В этом году «Спартак» станет чемпионом РПЛ»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Оренбург» покажет, какой Слишкович тренер»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин или Соболев: Александр Горшков сделал свой выбор
21:25 · Кубок России
«Урал» легко прошёл «Сокол» в Кубке
21:24 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «При Николиче ЦСКА стал более раскрепощённым»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Смущает возраст Пьянича
21:13 · Россия. Премьер-лига
Садулаев назвал причину провального сезона «Ахмата»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
20:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Лидеры «Ростова» застоялись»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Пока рано оценивать работу Черчесова со сборной Казахстана»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Я максимально добрый папа»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Живоглядова прокомментировал расставание с «Пари НН»
19:11 · Кубок России
«Амкар» прошёл «Композит» в Кубке
19:04 · Кубок России
«Шинник» стал первым участником шестого раунда Пути регионов
18:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов – о Батракове: «Хвалить надо, но не перехваливать»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
18:37 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв: «Батраков всё доказывает на поле»
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показывает убедительную игру» — Ледяхов
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Юрий Белоус высказался о матче сборной России со сборной легионеров
18:13 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Локомотива» Баринов раскритиковал своего одноклубника
18:08 · Россия. Премьер-лига
Латышонок – о прошлом сезоне: «Ничего хорошего в нём не вижу»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Когда убрал компьютерные игры, у меня всё пошло в гору»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Гранат выделил самого значимого игрока для «Динамо»
Все новости