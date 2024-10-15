Червиченко: «Лидеры «Ростова» застоялись»

Бывший руководитель московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о серии неудач «Ростова». Дончане плотно осели в середине турнирной таблицы РПЛ в последнее время.

«Серия неудач «Ростова» — думаю, следствие застоялости лидеров. Летом не ушли Глебов и Осипенко, когда были предложения и они не то, что сдулись… Просто приелось всё, все те же переезды, та же езда на автобусах», - делится Червиченко для «РБ Спорт».

Напомним, что сейчас у «Ростова» девятое место в активе и 12 очков. В рамках 12 тура донской клуб будет играть против «Пари НН» на выезде. Это будет первый матч Виктора Ганчаренко у руля «горожан».