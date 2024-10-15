Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о двух «легионерах» сборной России – Алексея Миранчука, играющего за океаном и Александра Головина, игрока Лиги 1.

«Миранчук и Головин – это футболисты разного уровня. Миранчук лишь отрезками показывает высокий уровень. Этого мало для большой карьере в Европе. Он талантлив, но нестабилен. Головин же держит высокий уровень игры, он основной игрок сильного клуба», - делится Рианчо с «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук прошедшим летом перешёл в «Атланта Юнайтед». Что же касается Головина, то он седьмой год кряду выступает в составе «Монако».