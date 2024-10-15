​Сёмин: «Пока рано оценивать работу Черчесова со сборной Казахстана»

Станислав Черчесов очень неудачно действует со сборной Казахстана, он провёл с ней четыре матча, но команда не забила ни одного гола, и, естественно, не выиграла ни одного матча. Тем не менее, другой известный отечественный футбольный специалист, Юрий Сёмин, считает, что сейчас ещё рано давать оценку работе Черчесова со сборной этой бывшей союзной страны.

- Оценивать работу Станислава Черчесова ещё рано потому что не закончился цикл. Бывают поражения, дальше будут победы, - цитирует слова Сёмина Vprognoze.ru.

Ранее Черчесов работал со сборной России в ходе чемпионата мира 2018 года.