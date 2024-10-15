Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился комментарием о переходе полузащитника Даниила Уткина в грозненский «Ахмат».

Напомним, в сентябре Уткин перешел из «Ростова» в «Ахмат» на правах аренды, так как хотел получать больше игрового времени.

«Даня Уткин — очень хороший футболист с отличными качествами. Думаю, его уход — потеря для «Ростова», — приводит слова Вахании Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний Уткин появился на поле в пяти встречах в составе «Ахмата», в которых не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.

Трудовой договор Уткина с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.