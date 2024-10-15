Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»

15 Октября 2024 • 19:58 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
20.10 19:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился комментарием о переходе полузащитника Даниила Уткина в грозненский «Ахмат».

Напомним, в сентябре Уткин перешел из «Ростова» в «Ахмат» на правах аренды, так как хотел получать больше игрового времени.

«Даня Уткин — очень хороший футболист с отличными качествами. Думаю, его уход — потеря для «Ростова», — приводит слова Вахании Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний Уткин появился на поле в пяти встречах в составе «Ахмата», в которых не смог записать на свой счет ни одного голевого балла.

Трудовой договор Уткина с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Даниил Уткин Ахмат Илья Вахания ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Октября
17:44
Гранат выделил самого значимого игрока для «Динамо»
15:45
Дмитрий Черышев: «Динамо» всегда должно бороться за чемпионство»
14 Октября
12:22
В «Динамо» высказались о состоянии Лунёва
13 Октября
19:42
Агент рассказал, когда Тюкавин начнёт тренироваться с «Динамо»
19:34
Лунёв одним словом оценил результаты «Динамо»
18:13
Терёхин: «Личка хорошо работает, но надо что-то делать с простыми ошибками в обороне»
17:47
В «Динамо» высказались о доверии к Личке
12 Октября
17:15
Силкин: «Нет гарантий, что «Динамо» не уволит Личку»
11 Октября
19:58
Агент Сафонов: «Если «Динамо» хочет быть в пятёрке, то текущего состава хватит»
19:54
Агент Тюкавина раскритиковал оборону «Динамо»
17:45
Лунёв заявил, что все российские вратари могут пойти по стопам Сафонова
10 Октября
19:09
Байдачный: «У Лички было время, чтобы добиться результата, Тюкавин - пока ещё не стабилен»
09 Октября
17:46
Корнеев назвал реальную стоимость Тюкавина 3
08 Октября
18:23
Агент ответил, когда Чавес вернётся на поле
15:17
Лунёв: Тюкавин — зависимый форвард
07 Октября
20:53
Корнеев раскритиковал Скопинцева
19:55
Пивоваров: «Динамо» хочет вырастить мировую звезду
16:49
Канчельскис считает, что Тюкавину нужно уезжать в Европу
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
27 Сентября
18:27
Матч РПЛ «Рубин» - «Динамо» перенесли в другой город – объявлена причина 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Роналду установил очередной рекорд в футболе 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Холанн собрался в Испанию
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Какими странными фразами Черчесов оправдал провал в сборной Казахстана Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему
Спортивные новости
Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Дубль Буше принёс «Авангарду» победу над «Трактором» в КХЛ «Ак Барс» поиздевался над «Металлургом» в гостевом матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Октября
20:56 · Россия. Премьер-лига
Шикунов сравнил игру «Спартака» при Станковиче и Абаскале
20:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Лидеры «Ростова» застоялись»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Алексей Миранчук и Головин – игроки разного уровня»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Пока рано оценивать работу Черчесова со сборной Казахстана»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Вахания заявил, что уход Уткина стал потерей для «Ростова»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Я максимально добрый папа»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Живоглядова прокомментировал расставание с «Пари НН»
19:11 · Кубок России
«Амкар» прошёл «Композит» в Кубке
19:04 · Кубок России
«Шинник» стал первым участником шестого раунда Пути регионов
18:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов – о Батракове: «Хвалить надо, но не перехваливать»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию
18:37 · Россия. Премьер-лига
Москвичёв: «Батраков всё доказывает на поле»
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показывает убедительную игру» — Ледяхов
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Юрий Белоус высказался о матче сборной России со сборной легионеров
18:13 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Локомотива» Баринов раскритиковал своего одноклубника
18:08 · Россия. Премьер-лига
Латышонок – о прошлом сезоне: «Ничего хорошего в нём не вижу»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Латышонок: «Когда убрал компьютерные игры, у меня всё пошло в гору»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Гранат выделил самого значимого игрока для «Динамо»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Баринов рассказал, почему отказался от перехода в «Алавес»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Латышонок рассказал, чем его вдохновляет Дзюба
17:29 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Зенит» неспроста запретил Соболеву компьютерные игры»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Спокойнее играть, когда в воротах Лантратов»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Латышонок рассказал, почему его жене тяжело дался переезд в Санкт-Петербург
17:03 · Россия. Премьер-лига
Латышонок назвал игрока, чью футболку хотел бы получить
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, сколько денег Тюкавину предлагали в Саудовской Аравии
Все новости