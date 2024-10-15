Баринов: «Я максимально добрый папа»

Лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, каким отцом он является вне футбольного поля.

«Папа Дима — добрый папа? Честно? Очень добрый. Максимально добрый. В плане работы я могу моментами взрываться. Но дома все меняется. Хочу, чтобы мой сын увидел чемпионство папы или Кубок», - делится Баринов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Баринов – воспитанник «Локомотива», во время карьеры к своим 28 годам он ни разу не менял клуб.

Ранее Дмитрий рассказал, почему сорвался его переход в испанский «Алавес». Середняк турнирной таблицы ранее интересовался хавбеком «Локо».