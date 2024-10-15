Агент Живоглядова прокомментировал расставание с «Пари НН»

Агент защитника Дмитрия Живоглядова Валериюс Мижигурскис прокомментировал уход своего клиента из нижегородского «Пари НН».

«Пришли к знаменателю, что лучше разойтись и забыть. Вроде всё нормально прошло. Но трансферное окно закрыто. Зимой, конечно, будем искать различные варианты. Пока никто не обращался», - делится Мижигурскис для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Живоглядов присоединился к «Пари НН» летом 2023 года, покинув московский «Локомотив». В текущем сезоне у футболиста не было выходов на поле за нижегородский клуб как в рамках РПЛ, так и в рамках Кубка России.

Живоглядов покинул «Пари НН»