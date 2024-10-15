Баринов – о Батракове: «Хвалить надо, но не перехваливать»

Лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о молодом таланте «железнодорожников» Алексее Батракове.

«Не кричу на него, но высказываю. И он соглашается со всем. Он — парень с головой. Проблем с головой у него никогда не было, сделаю всё, что от меня зависит, чтобы не дать ему улететь. Надо хвалить, но не перехваливать», - рассуждает Баринов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Батраков в этом сезоне оформил в составе «Локо» уже семь голов и шесть голевых передач в 14 матчах в рамках всех турниров. Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока и воспитанника «Локомотива» в 5 млн евро.