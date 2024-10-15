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Экс-игрок «Спартака» Педро Роша хочет вернуться в Россию

15 Октября 2024 • 18:47 Комментировать

Хэмилтон Бернард, агент экс-вингера «Спартака» Педро Роши, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ.

«Если у нас будет предложение из России, мы его рассмотрим, потому что и Педро, и его семья любят Россию и надеются однажды вернуться в Россию и РПЛ», – приводит слова агента Metaratings.

Напомним, в 2017 году «Спартак» выложил за Рошу 12 миллионов евро. Бразилец принадлежал «красно-белым» на протяжении пяти лет, но за столичный клуб сыграл всего 19 матчей, забил один мяч и оформил два ассиста.

На данный момент 30-летний Роша выступает за бразильский клуб «Крисьюма» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Форталезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша Хэмилтон Бернард ещё теги
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