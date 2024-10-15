Москвичёв: «Батраков всё доказывает на поле»

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв высказался о пристальном внимании к молодому хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

— Да, Батракова превозносят, но он все доказывает на поле в каждом матчем. Мне тоже нужно стремиться к этому, — приводит слова Москвичёва портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний Батраков появился на поле в 14 встречах во всех турнирах, семь раз поразил сетку ворот соперников и оформил шесть ассистов.

Стоит сказать, что на сегодняшний день Батраков вместе с Глушенковым делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров РПЛ. У обоих игроков по семь забитых мячей.