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«Спартак» показывает убедительную игру» — Ледяхов

15 Октября 2024 • 18:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об игре московского клуба под руководством Деяна Станковича.

По мнению эксперта, в первой трети сезона «Спартак» неплохо себя проявил, хотя в последних играх у команды был спад.

«В целом, «Спартак» показывает убедительную игру. У «красно-белых» есть потенциал выглядеть лучше», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Ледяхов считает, что сейчас не стоит обращать внимание на положение «Спартака» в таблице, выводы по работе Станковича можно будет делать в зимнюю паузу.

По итогам 11 матчей «Спартак» идет на шестой позиции в чемпионате России, сумев добыть 19 очков.

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