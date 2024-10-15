​Юрий Белоус высказался о матче сборной России со сборной легионеров

В последнее время в футбольных кругах России циркулируют слухи о том, что национальная команда может сыграть со сборной легионеров РПЛ, ввиду очевидного дефицита спарринг-партнёров для проведения товарищеских матчей.

Своё мнение по этому поводу высказал бывший вице-президент московского «Локомотива», он считает, что в ней мало смысла, так как лучшие легионеры всё равно разъезжаются по сборным:

- Такая история уже была в 2003 году. Удивить этим сложно. Ничем этот матч не отличился. Надо иметь в виду, что лучшие легионеры уезжают в свои сборные, - цитирует слова Белоуса Vprognoze.ru.