Капитан «Локомотива» Баринов раскритиковал своего одноклубника

Хавбек и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о молодом нападающем команды Вадиме Ракове.

«Я очень много Ракову говорю, что нужно ходить в зал заниматься, но он меня вообще не слышит. Он один раз сходил и все», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Игрок рассказал, что сам приходит в зал примерно за 40 минут до тренировки, отметив, что приглашал заниматься Ракова, но тот ни разу не пришел.

В нынешнем сезоне 19-летний Раков появился на поле в десяти матчах в составе основной команды «Локомотива», забил три гола и сделал три результативные передачи.

После 11 туров «Локомотив» находится на второй позиции в чемпионате России, набрав 27 баллов. Добавим, что у лидирующего «Краснодара» столько же очков.