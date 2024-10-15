Латышонок – о прошлом сезоне: «Ничего хорошего в нём не вижу»

Вратарь Евгений Латышонок высказался о прошлом сезоне. Его нынешний голкипер «Зенита» провёл в калининградской «Балтике».

«Вылетели, и меня это очень расстроило. Поверить в этом не мог. Выход в финал Кубка – хорошо, но, опять же, не выиграли, так что ничего положительного не вижу в сезоне», - делится Латышонок для «Советского спорта».

Напомним, что по итогу прошедшего сезона «Балтика» вылетела из РПЛ, заняв 15-е место. В Мелбет-Первую лигу клуб опустился лишь сезон спустя после выхода в элитный дивизион. В Кубке России «Балтика» дошла до Суперфинала турнира. Возглавлял коллектив в том сезоне Сергей Игнашевич.

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