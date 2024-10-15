Латышонок: «Когда убрал компьютерные игры, у меня всё пошло в гору»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своём отношении к компьютерным играм.

«В игры стараюсь вообще не играть. Когда убрал игрушки, у меня всё пошло в гору», - вспоминает футболист для «Советского спорта».

Напомним, что Латышонок оказался в «Зените» прошедшим летом, став в Питере основным вратарём команды. Новый клуб он обрёл после переезда из калининградской «Балтики», покинувшей РПЛ в прошлом сезоне.

Ранее Латышонок рассказал о том, как его шокировали цены на квартиры в Калининграде и Питере. Также вратарь рассказал, что переезд в новый город по началу тяжело восприняла его супруга.