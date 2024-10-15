Гранат выделил самого значимого игрока для «Динамо»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат оценил значимость форварда Константина Тюкавина для «бело-голубых».

«Самый нужный, самый необходимый футболист для «Динамо» — Тюкавин. Без него «бело-голубым» будет сложно добиваться положительного результата», — приводит слова Граната Legalbet.

По мнению эксперта, когда Тюкавин на поле, оборона соперника всегда находится в напряжении.

В этом сезоне 22-летний форвард появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал два голевых паса.

В воскресенье, 20 октября, «Динамо» проведет гостевой поединок против казанского «Рубина». Не пропустите начало матча, которое запланировано на 19:00 по мск.