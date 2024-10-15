Баринов рассказал, почему отказался от перехода в «Алавес»

Лидер московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, почему отказался от переезда в Испанию в ряды «Алавеса». Ранее новости связывали его с этим зарубежным клубом.

«Алавес» делал предложение. Что помешало трансферу состояться? Клубы не договорились, а также не устроили личные условия контракта», - говорит хавбек с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что баскский клуб – середняк испанской Ла Лиги. В текущем сезоне коллектив занимает 13-е место таблицы и имеет в своём активе 10 очков.

Баринову 28 лет, он является воспитанником «Локомотива». Впервые за взрослую команду «Локо» он сыграл ещё в 2015 году.