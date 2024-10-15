Латышонок рассказал, чем его вдохновляет Дзюба

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе и назвал особенность нападающего, которая его вдохновляет.

«То, что Дзюба может сходить на шоу и через два дня забить, – это, конечно, вдохновляет. Его ментальность очень импонирует», - делится Латышонок для «Советского спорта».

Напомним, что Дзюба летом покинул московский «Локомотив» свободным агентом, а после некоторое время был без клуба. Форвард в сентябре присоединился новому клубу в карьере, тольяттинскому «Акрону», уже оформив несколько голевых действий за коллектив из Самарской области.