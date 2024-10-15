Масалитин: «Зенит» неспроста запретил Соболеву компьютерные игры»

Бывший нападающих московских клубов ЦСКА и «Спартак» Валерий Масалитин считает, что Александру Соболеву неспроста запретили играть в компьютерные игры. Соболев перебрался в питерский «Зенит» как раз из упомянутого выше «Спартака», но руководство его нового клуба оперативно внесло подобный пункт в трудовое соглашение.

- «Зенит» знает его слабости и хочет, чтобы Соболев полностью сосредоточился на футболе. На настоящем футболе. Вообще когда ты подписываешь контракт с клубом, то там может быть прописано много разных условий, которые ты хочешь — не хочешь, а должен соблюдать, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.