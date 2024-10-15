Сильянов: «Спокойнее играть, когда в воротах Лантратов»

Защитник столичного «Локомотива» Александр Сильянов поделился комментарием об игре голкипера команды Ильи Лантратова.

— Сто процентов спокойнее и комфортнее играть, когда в воротах такой голкипер, как Лантратов. Он почти в каждом матче делает очень крутые сейвы, — приводит слова Сильянова Legalbet.

В нынешнем сезоне 28-летний Лантратов провел 12 игр во всех турнирах и в пяти из них ни разу не пропустил.

Действующий трудовой договор голкипера с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Лантратова составляет три с половиной миллиона евро.